В МИД ФРГ опровергли данные об эвакуации посольства с Украины

В МИД Германии сообщили, что не планируют эвакуацию семей сотрудников посольства на Украине. О принятии подобных мер ранее сообщили СМИ. При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Мы очень внимательно следим за состоянием безопасности персонала наших представительств на Украине, а также находимся в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне, — сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ агентству DPA.

При этом там заявили, что в настоящее время в связи с ситуацией вокруг Украины ведомство не проводит «каких-либо мер по сокращению персонала посольства» или эвакуации членов их семей.

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что МИД Германии разрабатывает план эвакуации сотрудников семей посольства на Украине в случае эскалации ситуации вокруг этой страны.

Также корреспондент CNN сообщил, что по его сведениям, посольство США в Киеве попросило Госдепартамент страны разрешить семьям с детьми и техперсоналу уехать с Украины. Вашингтон якобы начнёт эвакуацию диппредставительства на следующей неделе.