МИД Франции: Париж не допустит победы России на Украине Госсекретарь при МИД Франции Бон: цель Парижа — не допустить победы России на Украине

Клеман Бон / Фото IMAGO/Aurelien Morissard/Global Look Press

Париж не желает победы России в конфликте на Украине, заявил в эфире телеканала SeeNews министр-делегат при МИД Франции по делам Европы Клеман Бон. При этом он отметил, что французские власти не намерены отправлять свои войска в места боевых действий. По словам дипломата, переброска Вооруженных сил Франции может значительно ухудшить ситуацию в зоне конфликта.

Наша цель — не допустить победы России, — заявил он.

Помимо этого, Бон отметил, что основная цель союзников Киева заключается в «освобождении Украины» и сохранении ее территориальной целостности.

Ранее представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр подчеркнула, что ни Евросоюз, ни НАТО не намерены воевать с Россией. Дипломат также отметила, что французская сторона не усиливает конфликт, обострение ситуации исходит от России.