МИД Франции сообщил о гибели сотрудника при ударе Израиля по Газе

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудник Министерства иностранных дел Франции погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщили в ведомстве. Трагический инцидент произошел в среду, 13 декабря.

По данным МИД, под удар попал дом в Рафахе, где дипломата приютил коллега из генерального консульства Франции. В здании также находились «двое других коллег и члены их семей». В результате обстрела погибли еще десять человек. Отмечается, что погибший работал во французском МИД с 2002 года.

Франция осуждает обстрел жилого дома, в результате которого погибли многие другие гражданские лица. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого обстрела, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее турецкое государственное информационное агентство Anadolu сообщило о гибели своего сотрудника в секторе Газа. По информации СМИ, оператор погиб в результате израильского авиаудара. Родственник журналиста заявил, что в момент атаки погибший находился в квартале Эд-Дурдж на юге палестинского анклава. Вместе с оператором погибли его родственники, в том числе родной брат.

Также стало известно, что палестинский врач с российским гражданством Маджед Хассуна погиб в Газе после удара ЦАХАЛ. По словам двоюродного брата погибшего, снаряд попал по дому отца врача в районе Шеджаия. Гражданин РФ работал в больнице «Камал Адван» на севере анклава.