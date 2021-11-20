В МИД Франции призвали Путина помочь в разрешении миграционного кризиса
Сергей Попов
Сергей Попов
15:56, 21 ноября 2021
Белоруссия. Гродненская область. Мигранты у транспортно-логистического центра "Брузги", расположенного примерно в полутора километрах от въезда на территорию ПольшиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Франция рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин поможет в урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. У него должны быть способы повлиять на Минск. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
У президента России Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать, — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что этот вопрос уже поднимался президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе телефонного разговора с Путиным. Их беседа состоялась несколько дней назад, и лидеры двух стран договорились о совместной работе по разрешению миграционного кризиса.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность обращения к Путину за помощью в разрешении ситуации на белорусско-польской границе. При этом он подчеркнул, что содействие России не должно означать её втягивания в миграционный кризис. Москва не имеет к нему никакого отношения, но Запад стремится переложить неё всю ответственность за происходящее.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.