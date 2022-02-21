В МИД Франции предположили, где может пройти саммит Путина и Байдена

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может состояться на «нейтральной территории». Однако окончательного решения по этому поводу пока нет, заявил в эфире телеканала LCI госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Обычно такие мероприятия происходят в нейтральном месте, но решение на этот счёт ещё не принято, — сказал Бон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных планов о саммите лидеров РФ и США нет, есть договорённость о продолжении диалога по линии МИД. Тем не менее, по его словам, саммит или другие контакты глав государств, телефонные или личные, возможны, если президенты сочтут это целесообразным.

До этого представители французского правительства сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что саммит может пройти только в том случае, если Россия не совершит вторжения на Украину. Вопросы для него подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.