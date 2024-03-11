В МИД Франции пояснили, как нужно вести переговоры с Россией Глава МИД Франции Сежурне призвал говорить с Россией на языке баланса сил

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Стефан Сежурне

Европа должна говорить с Россией на языке «баланса сил», заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью журналу La Tribune Dimanche. По его словам, именно Россия пытается навязать европейским странам свои нормы ведения внешней политики.

Мы должны говорить на том же языке, что и Россия, о балансе сил. Мы очень наивно полагаем, что должны устанавливать свои собственные правила, тогда как именно Россия нарушает международное право и пытается навязать то, какой должна быть внешняя политика европейских стран. История показала нам: когда страны позволяют ставить условия для своей внешней политики тем, кто считает, что у них нет границ, мы рискуем довести дело до пожара. Таким образом, противостояние России означает защиту французов и мира. Это настоящий патриотизм, — сказал Сежурне.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее Макрон не исключил такого развития событий с течением времени. Позже он пояснил, что «не исключать что-то — не значит делать это».