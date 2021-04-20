В МИД Франции оценили слова Меланшона о «Спутнике V»

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Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон посчитал пропагандой заявления России и бывшего кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона о том, что европейцы не хотят использовать вакцину от коронавируса «Спутник V».

По словам Бона, Европейское агентство по лекарственным средствам пока ожидает сведений по российскому препарату, что займёт ещё два-три месяца.

Мы не можем сказать народу — мы дадим вам российскую вакцину потому, что она симпатичная, или потому, что так хотел бы господин Меланшон, или из-за русской пропаганды, — заявил он в эфире телеканала Franceinfo.

Госсек подчеркнул, что власти не исключают «Спутник V», а изучают его. Поэтому, считает он, в словах о том, что европейцы «не хотят» вакцину или «не могут её произвести», есть элемент пропаганды, и в ряде стран это сработало.

Меланшон подверг критике действия правительства, которое не использует российский препарат. По его мнению, это «вопиющая ошибка». Он заявил, что французские власти давно знали о плюсах «Спутника V», но отказались от него из-за идеологии.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что европейский потребитель увидит вакцину «Спутник V» не раньше конца 2021 года. Это возможно при одобрении препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).