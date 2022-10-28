В МИД Франции отреагировали на заявление Путина о противостоянии с Западом МИД Франции: Путин словами о противостоянии России с Западом пытается вернуть логику военных блоков

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Владимир Путин

Представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью телеканалу LCI не согласилась со словами президента России Владимира Путина, объяснившего спецоперацию на Украине борьбой с доминированием Запада. По ее словам, российский президент пытается вернуть мир к противостоянию военных блоков. Лежандр отметила, что Париж стремится избежать подобного разделения мира.

То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира, — заявила Лежандр.

Лежандр также ушла от ответа на вопрос о том, используются ли поставляемые Парижем на Украину гражданские спутники для разведывательной деятельности.

Все обвинения со стороны России стоит воспринимать с большой осторожностью, с большим скептицизмом, — сказала французский представитель.

В ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не считала и не считает себя врагом Запада, но те, в свою очередь, желают превратить Москву в инструмент достижения собственных целей. Россия, по словам главы государства, на такую роль не согласна.

Речь президента России длилась более четырех часов. В своем выступлении он коснулся целого ряда вопросов, но основными темами стали участие Запада в конфликте на Украине, крах однополярного мира, а также экономическое развитие России в условиях санкций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта речь Путина войдет в десятку золотых выступлений президента. Он отметил, что речь является мировоззренческой и прикладной, ее содержание будут серьезно изучать.