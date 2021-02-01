В МИД Франции назвали недостаточными санкции в отношении РФ

https://static.news.ru/photo/e1bca440-6471-11eb-8a9d-96000091f725_660.jpg МИД Франции Фото: CC BY 2.0/Guilhem Vellut/wikimedia.org

Санкции, ведённые европейскими странами в отношении России в связи с арестом в Москве оппозиционера Алексея Навального, являются недостаточной мерой давления на РФ, полагает госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

Санкции были приняты, можно было бы принять новые, важно трезво оценивать ситуацию: этого недостаточно. Нужно пойти дальше, напрашивается вопрос о «Северном потоке — 2», однако этот вопрос должны решать немцы, так как это проект Германии. Мы со своей стороны всегда выражали большие сомнения по поводу этого проекта, — сообщил Бон в интервью радио France Inter.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Россия готова отстаивать в судах свои интересы в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы власти Германии придерживались жёсткой позиции и не прогибались под давлением Вашингтона. При этом, добавил он, сомнений в том, что проект будет достроен, нет.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. На данный момент степень завершения проекта оценивается в районе 90%.