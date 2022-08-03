В Финляндии призвали не продавать россиянам некоторые товары YLE: МИД Финляндии рекомендовал магазинам не продавать россиянам санкционные товары

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Супермаркет в посёлке Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии

МИД Финляндии рекомендовал магазинам проверять паспорта покупателей перед продажей продукции, чтобы исключить попадание санкционных товаров в Россию, сообщает YLE. Если в документе будет указано гражданство РФ, то клиенту магазина откажут в покупке товаров, которые попали под антироссийские санкции, уточняет телекомпания со ссылкой на ведомство.

Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ, — сообщили YLE в МИД Финляндии.

При этом в министерстве отметили, что кассирам порой бывает трудно определить, с какой целью покупается товар — для отправки в Россию или для использования в Финляндии. В МИД страны подчеркнули, что продавцам нужно будет принимать решение о запрете на покупку в зависимости от ситуации.

Ранее стало известно, что ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на недавнее заявление МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Финские парламентарии полагают, что выдача виз дает возможность обходить санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию.