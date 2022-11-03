В МИД Финляндии допустили кризисную ситуацию из-за расширения НАТО Глава МИД Финляндии Хаависто: вступление в НАТО грозит обернуться кризисной ситуацией

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Пекка Хаависто

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что НАТО рискует столкнуться со сложностями, если Хельсинки и Стокгольм не смогут присоединяться к Альянсу одновременно. Провозглашенная НАТО политика открытых дверей в настоящее время проходит испытание, отметил он в беседе с MTV Uutiset.

Если одновременно вступить в альянс не получится, в такой кризисной ситуации придется задуматься, что делать дальше, — подчеркнул финский министр.

Он пояснил, что Турция «сделала небольшое различие» между Финляндией и Швецией в вопросе вступления в Альянс. Причиной этого Хаависто назвал «курдский вопрос», из-за которого Стокгольм оказался «более проблематичным». Министр добавил, что сейчас диалог с Анкарой по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО ведут многие члены Альянса.

Альянс заинтересован в поддержании политики открытых дверей. Сейчас эта политика проходит испытание, — указал глава финского МИД.

Ранее стало известно, что США и Швеция подписали соглашения о защите границ королевства на период его вступления в НАТО. Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл в ходе встречи с командующим шведской армией Карлом Энгельбректсоном заявил, что у стран крепкие партнерские отношения.