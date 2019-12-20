https://static.news.ru/photo/03a8dfae-23d9-11ea-adc9-fa163e074e61_660.jpg Наталья Никонорова Фото: МИД ДНР/facebook.com

Заявление Киева о «принуждении к миру» самопровозглашённых республик Донбасса в ДНР расценили как призыв к нападению на регион силами западных стран и предупредили украинские власти о новых «котлах».

Глава МИДа республики Наталья Никонорова заявила, что ДНР готова ответить на попытки военного вмешательства. При этом отметила, что новые «котлы» могут оказаться для Киева последними.

Министр также напомнила украинским властям об ответственности за срыв Минских соглашений и угрозе санкций со стороны стран-гарантов и ООН, сообщает ДАН.

Некоторое время назад глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческого контингента ООН в Донбасс. Как писал NEWS.ru, в Совфеде РФ эту идею назвали наихудшим исходом событий.