В МИД Чехии заявили о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

https://static.news.ru/photo/51c0b452-888b-11ea-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Чехия готова вести переговоры с Россией по поводу передачи монумента маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории Праги. Об этом 27 апреля заявил глава Министерства иностранных дел европейской страны Томаш Петршичек.

По словам главы ведомства, для чешской стороны важно, чтобы были соблюдены все обязательства, вытекающие из договора между государствами от 1993 года. Согласно документу, точное месторасположение памятника не обговаривается, однако Чехия обязуется достойно обращаться с монументом и оберегать его от повреждений.

Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника маршалу Коневу на её территорию, мы открыты для этого, — приводит слова Петршичека газета Hospodářské noviny.

Скульптуру военачальника демонтировали 3 апреля по решению совета муниципалитета Прага-6. Монумент простоял в чешской столице с 1980 года.

Президент республики Милош Земан заявил, что решение российских следователей о возбуждении уголовного дела против ответственных за перемещение памятника может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Чехии.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и экс-министр культуры Владимир Мединский поддержал уголовное преследование чешских политиков, которые согласовали демонтаж памятника Коневу.