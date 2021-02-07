В МИД Чехии призвали власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

https://static.news.ru/photo/8a9986a8-696f-11eb-9ac8-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Чехии призвало белорусские власти начать конструктивный диалог с оппозицией, чтобы урегулировать обстановку в стране. Об этом говорится в сообщении чешского МИД.

С обеспокоенностью наблюдаем за развитием ситуации в Белоруссии и призываем [президента республики] Александра Лукашенко, чтобы его режим установил диалог с белорусским обществом. Мы уверены, что единственным выходом из нынешнего кризиса [в Белоруссии] являются по-настоящему свободные выборы, — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

В ведомстве также призвали «прекратить насилие по отношению к мирным демонстрантам, гражданскому обществу и независимым журналистам, а также освободить всех политзаключённых». Эта позиция чешской стороны была доведена до посла Белоруссии в республике.

Ранее стало известно, что правительство Канады выделит 2,2 млн канадских долларов ($1,76 млн) на поддержку гражданского общества в Белоруссии. Помимо прочего, средства пойдут на развитие независимых СМИ.

Как сообщал NEWS.ru, в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон продолжит поддерживать народ Белоруссии в борьбе за право «принимать решения о будущем» страны. Воскресенье, 7 февраля, ранее было объявлено днём солидарности с Белоруссией. Он приурочен к полугоду с момента президентских выборов 9 августа, результаты которых не были признаны рядом стран мира, в том числе и США.