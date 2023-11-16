В МИД Чехии назвали законной заморозку российской госсобственности Глава МИД Чехии Липавский: заморозка госсобственности РФ соответствует закону

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что заморозка российской госсобственности в стране соответствует чешскому законодательству, сообщает издание СТК. По словам главы ведомства, Прага не ожидает ответных санкций, поскольку в Москве нет чешского имущества, на которое они могли бы быть наложены.

Я отрицаю высказывания о том, что это незаконный шаг, поскольку он соответствует чешскому законодательству согласно закону о санкциях, — цитирует издание министра.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает неприемлемыми чешские санкции, а позиция Праги вызывает у российской стороны абсолютное недоумение. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что будет проанализировано, какая чешская собственность имеется на территории России, и на действия Праги может быть дан симметричный ответ.

О том, что кабмин Чехии одобрил включение российского ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список и заморозку собственности РФ, глава МИД Чехии сообщил накануне. По решению чешских властей Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью и использовать счета, куда поступает плата за ее аренду.

Кроме того, Прага потребует от Москвы плату за аренду земельных участков под находящимися в ее пользовании зданиями, а также зданиями генконсульств в Карловых Варах и Брно. Речь идет о 59 земельных участках общей площадью более 49 000 кв. м. Прага утверждает, что посольство РФ не использует размещенные на них постройки в дипломатических целях.