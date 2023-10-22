В МИД Британии заявили о невозможности эвакуировать своих граждан из Газы Клеверли: Великобритания не может эвакуировать своих граждан из Газы

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джеймс Клеверли

Эвакуация британцев из сектора Газа невозможна пока ситуация в анклаве остается напряженной с точки зрения безопасности, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, слова которого приводит издание Sunday Times. Министр пообещал связаться с британцами, когда появится возможность забрать их из анклава безопасно.

Мы свяжемся с британскими гражданами [по вопросу эвакуации] только тогда, когда будем уверены [в безопасности]. Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому, — отметил дипломат.

Клеверли заверил, что над эвакуацией нескольких сотен британцев через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом Лондон «работает с партнерами». Министр считает «хорошим началом» временное открытие этого КПП 21 октября. Он выразил уверенность, что «Рафах» станет достаточно безопасным для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть Газу.

Ранее сообщалось, что КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа 21 октября открылся, но после проезда через него 20 грузовиков с гуманитарной помощью, снова закрылся. Автомобили доставили в анклав продукты питания и медикаменты. Они были переданы палестинскому Красному Полумесяцу.