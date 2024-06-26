В МИД Британии рассказали, почему Украину не пригласят в НАТО на саммите МИД Великобритании: Украину не пригласят в НАТО на июльском саммите

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Дэвид Кэмерон

Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс на июльском саммите НАТО, поскольку против этого будут США, заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Пранкеры пообщались с министром от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко и поделились записью беседы в своем Telegram-канале.

Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит, — заявил Кэмерон.

Ранее директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер также заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса. По его словам, для страны будет выстроен «институционный мост» к этой цели, который позволит стране подготовиться к тому времени, когда у всех 32 членов Альянса созреет политическая воля пригласить ее в свои ряды.