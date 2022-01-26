В МИД Австрии рассказали, почему не стоит вводить «газовые санкции»

В случае эскалации на Украине не стоит вводить никакие «газовые санкции» против России, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF2, передаёт «Лента.ру». По его мнению, эффект от ограничений «вернётся бумерангом» на фоне зависимости ЕС от российского топлива.

Наша реальность такова, что у нас сильная, я бы сказал, двусторонняя зависимость. Мы главным образом осознанно хотим пойти на [введение] санкций и хотим обеспечить, чтобы те санкции, о которых мы в конечном итоге договоримся, не стали бумерангом, чтобы они не навредили людям в наших странах больше, чем тем, против кого они нацелены — ответственным за агрессию, — сказал Шалленберг.

Он добавил, что нецелесообразно использовать сертификацию российского проекта «Северный поток-2» (СП-2) как рычаг экономического давления, поскольку газопровод ещё не эксплуатируется. Министр призвал использовать другие рычаги воздействия.

Ранее The Washington Post сообщало, что США проводят переговоры с поставщиками газа по всему миру на случай обострения ситуации на Украине и прекращения поставок из России. По данным агентства, американская сторона уже контактировала с поставщиками из Африки, Азии и Ближнего Востока.