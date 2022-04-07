18+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В МИД Австрии объявили о высылке российских дипломатов

09:18, 07 апреля 2022
В МИД Австрии объявили о высылке российских дипломатов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Четверо российских дипломатов высылаются из Австрии. Власти обвиняют их в совершении действий, несовместимых с дипломатическим статусом. Россиянам надлежит покинуть территорию страны до 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Официальный представитель главы МИД Австрии Александер Шалленберг пояснил агентству, что речь идёт о трёх сотрудниках посольства России в Вене и одном сотруднике генкосульства в Зальцбурге.

Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, — сказал он.

Накануне о высылке российских дипломатов объявила Хорватия. Глава МИД страны Гордон Грлич-Радман пояснил, что Загреб делает это в знак солидарности с Евросоюзом и НАТО. Персонами нон грата объявлены также 12 российских дипломатов в Греции. В МИД России заявили, что Москва даст Афинам соответствующий ответ. 

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео