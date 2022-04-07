В МИД Австрии объявили о высылке российских дипломатов
Сергей Попов
Сергей Попов
09:18, 07 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Четверо российских дипломатов высылаются из Австрии. Власти обвиняют их в совершении действий, несовместимых с дипломатическим статусом. Россиянам надлежит покинуть территорию страны до 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.
Официальный представитель главы МИД Австрии Александер Шалленберг пояснил агентству, что речь идёт о трёх сотрудниках посольства России в Вене и одном сотруднике генкосульства в Зальцбурге.
Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, — сказал он.
Накануне о высылке российских дипломатов объявила Хорватия. Глава МИД страны Гордон Грлич-Радман пояснил, что Загреб делает это в знак солидарности с Евросоюзом и НАТО. Персонами нон грата объявлены также 12 российских дипломатов в Греции. В МИД России заявили, что Москва даст Афинам соответствующий ответ.