В МИД Австрии объявили о высылке российских дипломатов

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Диалог с Россией относительно ситуации на Украине не имеет смысла, ей нужно поставить «жёсткие условия», таким мнением в интервью телеканалу CNN поделился президент Польши Анджей Дуда. Он также высказался за очередное усиление санкций.

Диалог с Россией не имеет смысла. Нужно поставить очень жёсткие условия. Нужно сказать: «Если вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить», — заявил польский лидер. Дуда также...