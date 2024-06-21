В МГУ усомнились в возможности Украины вступить в ЕС Профессор МГУ Шабров: процесс по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет завершен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящие переговоры о вступлении Украины в Евросоюз вряд ли получат завершение, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» профессор кафедры государственной политики МГУ Олег Шабров. По его словам, Киев не сможет стать членом объединения из-за того, не выполнил ряд обязательных процедур, а также из-за вопросов по территориям.

Я предполагаю, что из-за территориальных вопросов эти переговоры вообще не могут кончиться чем-то конкретным. У Евросоюза условия не такие жесткие, как в НАТО, но инициаторы этого процесса не смогут довести его до конца, пока нет четких границ. Поэтому все эти переговоры носят лишь пропагандистский характер, — уточнил Шабров.

Профессор также напомнил, что для получения желаемого результата Киеву нужно согласие всех членов ЕС, однако Союз не проявляет единодушия по этому вопросу. Кроме того, у Польши и Венгрии есть вопросы к Украине по ряду земель на западе страны.

Евросоюз ранее объявил о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в объединение. Диалог может начаться 25 июня по согласованию с послами членов ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прежде утверждала, что до конца июня Киев получит от ЕС €1,9 млрд в рамках финансирования по программе в €50 млрд, рассчитанного на три года. Кроме того, еврочиновница пообещала передать Киеву дизельные генераторы и солнечные батареи.