3-летний житель Великобритании Мухаммед Хариз Надзим стал самым молодым членом Mensa UK — крупнейшего в мире международного общества с высоким IQ.
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Он, очевидно, очень яркий молодой человек, и мы рады приветствовать его в Mensa, — заявил исполнительный директор общества.
Контролируемый тест Mensa IQ предназначен для взрослых и детей старше 10,5 лет. Детей младше этого возраста должен оценить педагог-психолог и оценить их IQ.
Ранее NEWS.ru писал о том, что тест на проверку знаний по математике подготовил для выпускников школ сервис «Яндекс.Репетитор». Опросник позволяет школьникам выяснить степень своей готовности к единому государственному экзамену.
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