https://static.news.ru/photo/ab170e60-3d28-11ea-ae9d-fa163e074e61_660.jpg Мухаммед Хариз Надзим Фото: Nur Anira Asyikin Hashim/Global Look Press

3-летний житель Великобритании Мухаммед Хариз Надзим стал самым молодым членом Mensa UK — крупнейшего в мире международного общества с высоким IQ.

Об этом сообщает CNN , ссылаясь на представителей организации. Мальчик был приглашён в Mensa после посещения психолога, и получения 142 баллов по тесту IQ Стэнфорда-Бинета. Таким образом, он попал в 99,7-й процентиль.

Он, очевидно, очень яркий молодой человек, и мы рады приветствовать его в Mensa, — заявил исполнительный директор общества.

Контролируемый тест Mensa IQ предназначен для взрослых и детей старше 10,5 лет. Детей младше этого возраста должен оценить педагог-психолог и оценить их IQ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тест на проверку знаний по математике подготовил для выпускников школ сервис «Яндекс.Репетитор». Опросник позволяет школьникам выяснить степень своей готовности к единому государственному экзамену.