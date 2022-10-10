В метро в Харькове остановлено движение поездов из-за обстрелов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Харьков, Украина

Харьковский метрополитен временно остановил движение поездов, сообщается в Telegram-канале организации. В заявлении указано, что работа метро приостановлена по техническим причинам. Ранее украинские и российские СМИ сообщили о многочисленных ударах по украинским городам.

По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства! — говорится в сообщении.

Также СМИ пишут, что в связи с обстрелами временно прекращено движение наземного транспорта в городе. Однако, по заявлениям департамента транспорта, маршруты автобусов могут быть переформатированы, а ходить они будут с уменьшенными интервалами.

Ранее СМИ сообщали, что в Харькове прогремела серия взрывов. По их данным, у многих местных жителей в домах пропали свет и водоснабжение, также были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Кроме этого, очевидцы и медиа написали о прилетах в Николаевской, Сумской и Полтавской областях, а также в Ивано-Франковске и Ровно, на западе Украины.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. Отмечается, что киевское метро полностью остановило работу, станции функционируют как бомбоубежища.