В мэрии Киева приготовились к эвакуации всех жителей города

В случае если боевые действия дойдут до Киева, все жители украинской столицы будут эвакуированы. Об этом в эфире «Громадьского радио» заявил глава департамента муниципальной безопасности горадминистрации Роман Ткачук. Он также рассказал о режиме работы метро в такой ситуации.

В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ, — сказал руководитель департамента.

При этом он добавил, что в Киеве разрешено будет остаться тем горожанам, кто не захочет уезжать.

Чиновник также рассказал о том, как будет работать киевский метрополитен в случае войны. По его словам, большую часть суток метро будет служить укрытием, а работать только шесть часов — по три часа утром и вечером.

Ранее президент США Джо Байден называл датой вторжения России на Украину 16 февраля. Этот прогноз не подтвердился, после чего американский лидер заявил о наличии оснований ожидать нападения в ближайшие несколько дней. По версии газеты Politico, роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля.

Минобороны Великобритании, в свою очередь, опубликовало карту «направлений вторжения» России на Украину, обозначив стрелками две фазы наземного наступления. Схема получила название «Возможная ось вторжения президента Путина». В ведомстве отметили, что она опубликована «исключительно в иллюстративных целях».