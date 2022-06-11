Первые жители Мелитополя и Херсона получили российские паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые российские паспорта жителям, которые ранее получили гражданство РФ, выдали в Мелитополе, рассказал ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Помимо этого, российские документы получили 25 херсонцев, передает корреспондент агентства.

Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов, — сообщил Рогов.

Он отметил, что, по данным на 6 июня, документы на получение российского гражданства в Запорожье подали уже больше 70 тысяч жителей. Пока во всей области открыт только один центр, куда можно обратиться за оформлением гражданства РФ.

В Херсоне же в церемонии вручения паспортов принял участие глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо. По его словам, намерение получить российские документы присутствует у большинства населения.

Все наши товарищи-херсонцы хотят получить как можно скорее паспорт и гражданство [России], — отметил Сальдо.

Ранее стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке за последние три года. Как заявили в пресс-центре МВД России, отечественные паспорта выдали больше чем 800 тысячам граждан. Программа стартовала в апреле 2019 года, отклонены оказались меньше 1% всех заявлений.