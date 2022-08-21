В Мелитополе задержали экс-офицера СБУ по подозрению в диверсии Власти Мелитополя сообщили о задержании бывшего офицера СБУ по подозрению в диверсии

Фото: t.me/Melitopol24Bot

Власти Мелитополя сообщили о задержании бывшего офицера службы безопасности Украины, подозреваемого в подготовке и совершении диверсий. В Telegram-канале ведомства отмечается, что экс-военнослужащий следил за полетами российских военных.

В Мелитополе сотрудники силовых структур задержали подозреваемого в совершении диверсий. Бывший украинский офицер вел наблюдения за полетами российских военных на аэродроме, — говорится в сообщении.

В квартире подозреваемого силовики обнаружили оружие, компоненты для изготовления взрывчатки и методички по применению военного арсенала.

В начале июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из гранатомета поезд с продуктами. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщал, что власти квалифицировали произошедшее как теракт и проводят расследование.

Накануне ВСУ предприняли попытку нанести удар по Мелитополю. В городе прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО. Рогов сообщил, что было сбито две ракеты, нацеленные на объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы Мелитополя.