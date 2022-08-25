В Мелитополе восстановили подачу электроэнергии Мэр Мелитополя Данильченко: подача электроэнергии в городе восстановлена

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Люди возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области восстановлена подача электроэнергии, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Галина Данильченко. По ее словам, энергоснабжение было прервано в результате провокаций со стороны сопредельных территорий Украины.

Градоначальница пояснила, что провокации привели к нарушению подачи электроэнергии с Запорожской АЭС, которое, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередачи.

На ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение, подача электроэнергии в городе восстановлена, — написала Данильченко.

Ранее сообщалось о массовых отключениях электричества на подконтрольных России территориях Запорожской и Херсонской областей. Медучреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы. При этом в военно-гражданской администрации региона отметили, что топлива для оборудования хватит ненадолго. В связи с этим больницы временно прекратят оказание плановой медпомощи и сосредоточатся только на экстренных случаях.