В Мелитополе Запорожской области восстановлена подача электроэнергии, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Галина Данильченко. По ее словам, энергоснабжение было прервано в результате провокаций со стороны сопредельных территорий Украины.
Градоначальница пояснила, что провокации привели к нарушению подачи электроэнергии с Запорожской АЭС, которое, в свою очередь, было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на линиях электропередачи.
На ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение, подача электроэнергии в городе восстановлена, — написала Данильченко.
Ранее сообщалось о массовых отключениях электричества на подконтрольных России территориях Запорожской и Херсонской областей. Медучреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы. При этом в военно-гражданской администрации региона отметили, что топлива для оборудования хватит ненадолго. В связи с этим больницы временно прекратят оказание плановой медпомощи и сосредоточатся только на экстренных случаях.