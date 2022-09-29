В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Мелитополе утром 29 сентября сработало самодельное взрывное устройство, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Запорожской области. Инцидент произошел около 07:50 мск у школы на улице 50-летия Победы. Сообщается, что СВУ было закреплено на дереве, пострадал водитель проезжавшей мимо машины.

28 сентября Украинская армия нанесла ракетный удар по Политехническому университету в центре Херсона. Одно из зданий вуза разрушено полностью. До этого Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов сообщило, что украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS в ночь на 28 сентября по населенному пункту Лисичанск. Взрывы прогремели после объявления результатов референдума о вхождении республики в состав России.

Референдумы о присоединении к России проходили в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их итогам, за вхождение в РФ проголосовали в ДНР 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.