В Мелитополе предотвратили подготовленный спецслужбами Украины теракт Член ВГА Запорожья Рогов: в Мелитополе обезвредили взрывное устройство, заложенное украинскими спецслужбами в опору ЛЭП

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Мелитополе предотвращен теракт, подготовленный спецслужбами Украины, сообщил в своем Telegram-канале член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. Была обезврежена взрывчатка, заложенная у одной из опор ЛЭП.

Он напомнил, что 17 августа произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП неподалеку от поста «Южный». Опора разрушилась, но подача электроэнергии не прерывалась, отметил Рогов.

При осмотре территории на одной из трех оставшихся опор ЛЭП полицейские-кинологи нашли еще одну взрывчатку с таймером на 12:40. Специалисты-взрывотехники разминировали и уничтожили взрывное устройство, — написал он.

Ранее сообщалось, что украинские войска повредили ЛЭП «Каховская», которая обеспечивает подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, в Киеве пригрозили нанести удар по линии электропередачи на Запорожской АЭС, если ее подключат к российской энергосистеме.