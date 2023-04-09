В Марселе обрушился жилой дом Власти Марселя сообщили об обрушении жилого дома

Фото: JB Autissier/Panoramic/Global Look Press

В ночь на воскресенье, 9 апреля, во Франции в центре Марселя обрушился жилой дом. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр города Бенуа Пайян. Причин случившегося он не указал.

Обрушение жилого дома на улице Тиволи в 5-м округе. Работают спасательные службы, — написал он.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Чите произошел взрыв газа. В результате взрыва были разрушены два этажа дома. Спасатели смогли вытащить оттуда восемь человек, включая двоих детей.

Также сообщалось, что в городе Фурманов Ивановской области мужчина скончался после обрушения на него части фасада продуктового магазина. Козырек не выдержал тяжести снега. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.