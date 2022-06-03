В Мариуполе рядом с «Азовсталью» произошел взрыв

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Вид на завод «Азовсталь»

В порту Мариуполя рядом с заводом «Азовсталь» прогремел взрыв, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, детонировала мина. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв прозвучал недалеко от пляжа, по которому гуляли люди. Очевидцы сообщили, что из воды поднялся столб воды высотою 30 метров, но никто близко к нему не находился.

Предположительно, мина могла детонировать из-за столкновения с крупной рыбой.

Разминирование освобожденной территории началось в конце апреля. Тогда власти ДНР сообщали, что обнаружили около 12 тысяч взрывающихся объектов. Тогда же саперы обезвреживали подходные каналы и внутренние акватории, обследовав 18 причалов и 32 затонувших судна.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова оказать содействие в сопровождении судов с зерном в международные воды, если Украина «удосужится» перейти к разминированию портов и к обеспечению условий для безопасной навигации.