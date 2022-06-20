В Мариуполе рассказали о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

г. Мариуполь

Украинские боевики предпринимали несколько попыток уничтожить место хранения зерна в порту Маруиполя, сообщила РИА Новости глава общественной благотворительной организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева. По ее словам, диверсантам с 5 раза удалось поджечь хранилище, что привело к уничтожению 70 тыс. тонн зерна.

Украинские боевики сперва предприняли четыре неудачные попытки минирования и подрыва емкостей с пшеницей и кукурузой — 16, 19, 24 марта и 2 апреля. В итоге с 6 на 7 апреля нижние слои емкостей с зерном были пропитаны горючим и подожжены, сдетонировала часть заложенных ранее взрывчатых веществ, — сказала Макеева.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. Он добавил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь: восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов и расчищаются улицы. Также начали функционировать первые социальные объекты.