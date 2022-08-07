В Мариуполе появится база ДНК погибших

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В украинском Мариуполе ведется работа по созданию базы ДНК погибших людей. Она необходима для того, чтобы облегчить людям, потерявшим своих близких, их поиски, рассказал в эфире канала «Соловьев LIVE» мэр города Константин Иващенко. Он сообщил, что сейчас ведется большая работа по поиску и сбору биологического материала. Каждый неопознанный умерший человек подвергается анализу, после чего его ДНК заносится в базу.

Впоследствии любой человек, который потерял близкого, не может его найти, он сможет обратиться туда, и он точно будет понимать, допустим, живой ли это человек, близкий родственник или нет, — пояснил градоначальник.

Мариуполь сильно пострадал во время боев между российскими и украинскими войсками. Защищавшие на его территории завод «Азовсталь» украинские военные сдались только в конце мая. Сейчас город находится под контролем Вооруженных сил России.

В марте Минобороны России предложило взять на себя расходы на перевозку членов семьи погибших военнослужащих на место опознания. Ведомство подготовило проект постановления, который предполагает компенсацию трат для двух членов семьи или близких родственников погибшего.