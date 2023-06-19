В МАГАТЭ знали о перевозке топлива с Ровенской АЭС в Чернобыль ТАСС: МАГАТЭ было заранее уведомлено о перевозке отработавшего топлива с Ровенской АЭС в Чернобыль

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было заранее уведомлено о перевозке отработавшего топлива с Ровенской АЭС в хранилище в Чернобыле, заявили ТАСС в пресс-службе организации. В МАГАТЭ отметили, что проверка осуществлялась при доставке топлива в контейнер и материал находился под контролем агентства на всем пути.

Что касается последней такой перевозки с Ровенской АЭС в Чернобыль, МАГАТЭ было заранее уведомлено в соответствии с соглашением о гарантиях с Украиной и в процессе осуществлялись все необходимые меры по гарантиям и деятельность по верификации со стороны агентства, — говорится в сообщении.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что украинское военное командование может продолжать проводить работы по созданию «грязной» ядерной бомбы. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что на площадку хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыле были отвезены два неизвестных контейнера. Нарышкин допустил, что там находится облученное топливо с Ровенской АЭС.

Он также подчеркнул, что украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях. Он отметил, что топливо было отправлено на переработку. Глава СВР предупредил, что применение «грязной» бомбы принесет тяжелые последствия для жизни и экосистемы всей Восточной Европы.