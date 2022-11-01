В МАГАТЭ сообщили об отключении питания четвертого энергоблока ЗАЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил об отключении питания четвертого энергоблока ЗАЭС из-за взрыва мины. Взрыв произошел 30 октября, говорится в докладе главы агентства.

Взрыв произошел 30 октября вечером за пределами ограждения по периметру ЗАЭС, отключив внешнюю линию электропередачи напряжением 750 кВ между распределительной станцией станции и главным электрическим трансформатором реакторного четвертого блока, — сказано в документе.

На данный момент блок получает электроэнергию от резервной линии, которая соединяет Запорожскую АЭС с распределительной станцией ближайшей тепловой электростанцией.

В МАГАТЭ также отметили, что в последнее время в районе станции велись обстрелы. Из-за обстрела возле распределительных станций ТЭС была временно отключена одна из трех резервных ЛЭП ЗАЭС, по которой получает электроэнергию город Энергодар.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинские военные продолжают устраивать провокации на территории Запорожской АЭС, несмотря на то, что на станции присутствуют представители МАГАТЭ. За сутки бойцы ВСУ выпустили 10 снарядов по Энергодару и по прилегающим к ЗАЭС территориям.