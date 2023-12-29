В МАГАТЭ подвели итоги проверок на украинских АЭС МАГАТЭ заявило об успешных проверках на ядерных объектах Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило об успешных проверках использования ядерных материалов в мирных целях на украинских атомных электростанциях в течение 2023 года, передает РИА Новости. Отмечается, что эксперты посетили, в том числе Запорожскую АЭС.

На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично провести мероприятия по проверке на местах, чтобы сделать выводы о гарантиях использования ядерных материалов в мирных целях, — заявили в агентстве.

2 декабря генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе — феврале провести полномасштабные консультации по ЗАЭС, сообщалось в Telegram-канале корпорации. Стороны обсудили обеспечение ядерной и физической безопасности станции, а также назначенную на 5 декабря плановую ротацию специалистов агентства. Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае.

В ноябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это почти в три раза меньше, чем необходимо для ее нормального функционирования.