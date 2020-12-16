В Мадриде задержали экстремиста, хотевшего стать «лучшим снайпером» ИГ

https://static.news.ru/photo/792d0b9c-3fb2-11eb-a86d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция Испании задержала в Мадриде сторонника радикальных течений ислама, который хотел отправиться в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы присоединиться к ИГ («Исламское государство», запрещённая в РФ террористическая группировка).

Задержанный, который находится на стадии глубокой радикализации, демонстрировал твёрдое желание направиться в зону конфликта, а именно в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы участвовать в джихаде, — цитирует заявление испанских правоохранителей РИА Новости.

Полиция также сообщила, что мужчина хотел «стать лучшим снайпером ДАИШ» (арабский акроним ИГ). Задержанный испанец отвергал «западный уклад жизни». Своими взглядами он охотно делился в соцсетях. Активность мужчины в Сети в основном сводилась к восхвалению террористов и оправданию убийства учителя истории во Франции.

Задержанному могут предъявить обвинения в оправдании терроризма. Его дело уже передано судебному следователю.

Как писал NEWS.ru, в конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полной победе над «Исламским государством» на территории Сирии. Глава Минобороны подчеркнул, что на данный момент поставленная в 2015 году президентом России Владимиром Путиным задача выполнена