Британский штамм коронавируса выявили в Мадриде

https://static.news.ru/photo/999f25a6-4771-11eb-9e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Parra/Global Look Press

Четыре случая заражения новым штаммом COVID-19, ранее обнаруженным в Великобритании, выявили в Мадриде. Кроме того, британская мутация подозревается ещё в трёх случаях, сообщил заместитель советника по здравоохранению правительства сообщества Мадрид Антонио Сапатеро.

Мы подтвердили на сегодняшний день четыре случая этого нового британского варианта в нашем сообществе, и сейчас есть ещё три подозрительных случая. Результаты по ним станут известны во вторник или среду, — цитирует РИА Новости Сапатеро.

Он уточнил, что первый случай выявили у человека, вернувшегося из Великобритании. При этом он отметил, что состояние пациентов не тяжелее, чем при заражениях обычным коронавирусом, и призвал не паниковать, так как эта мутация обнаружена уже в нескольких странах.

Как писал NEWS.ru, первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса выявлены в Японии и Франции. Все заражённые недавно вернулись из Великобритании. Японских пациентов после выявления у них этой разновидности коронавируса поместили на карантин. Сейчас власти выяснят, кто контактировал с ними в последнее время.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.