«В любой момент»: в Европе готовятся остаться без газа Ерокомиссар по энергетике: заявление «Газпрома» вынуждает Европу готовиться к прекращению поставок газа

Фото: Bernd Weißbrod/dpa Global Look Press

Газораспределительная станция

Недавнее заявление компании «Газпром» о сокращении поставок газа в Европу заставляет страны ЕС готовиться к полному прекращению импорта российского голубого топлива, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики, передает ТАСС. Она отметила, что прокачка газа может остановиться «в любой момент».

Прекращение поставок возможно в любой момент, новое ограничение поставок свидетельствует об этом. Нет никаких технических оснований, чтобы сделать это. Поэтому мы придерживаемся нашей стратегии — упреждающего сокращения нашего потребления газа, — сказала еврокомиссар.

21 июля турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. Причиной этому послужило отсутствие разрешения на транспортировку объекта со стороны России

25 июля «Газпром» заявил, что остановит эксплуатацию другой турбины на компрессорной станции «Портовая». Поставки газа по «Северному потоку» с 27 июля не превысят 33 млн кубометров в сутки.

В «Газпроме» также сообщили, что эксплуатация еще одного газотурбинного двигателя Siemens остановлена из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, что соответствует предписаниям Ростехнадзора. Также учтено техническое состояние двигателя, подчеркнули в компании.

Британский обозреватель Джейкоб Пол ранее отметил, что в Европе началась паника после сообщения «Газпрома» о сокращении транзита по «Северному потоку» до 33 млн кубометров в сутки.