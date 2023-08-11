В Люблине эвакуируют 14 тысяч человек из-за неразорвавшейся бомбы В польском Люблине эвакуируют 14 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В польском городе Люблин эвакуируют 14 тысяч жителей из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй Мировой войны, пишет EADaily со ссылкой на местные СМИ. На место происшествия приехали саперы, солдаты и полицейские.

Снаряд был найден на улице Вронской. Власти эвакуируют всех людей, проживающих в радиусе 800 метров от опасной находки.

В дело вступили саперы, эвакуированным была оказана необходимая психологическая помощь. Участники акции будут доставлены на стадион «Арена Люблин», — рассказала пресс-секретарь 2-й Люблинской бригады территориальной обороны капитан Марта Габорек.

Ранее жители пригорода Махачкалы в поле нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Мужчины изначально приняли ее за металлолом и хотели сдать. Бомбу опознали проезжающие мимо люди. Они вызвали спецслужбы, которые обезвредили боеприпас.

До этого стало известно, что москвичка чуть не наступила на гранату в пешеходной зоне в районе Лефортово. Территорию обнаружения предмета возле шоссе Энтузиастов оцепили.