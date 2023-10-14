Посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Jan Woitas/ZB/Global Look Press

Парижский Лувр закрыл двери для посетителей после поступивших сообщений о бомбе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции. Посетителей музея эвакуировали из соображений безопасности, здание оцеплено.

Лувр закрылся в полдень из соображений безопасности после полученного сообщения о риске для музея и его посетителей на следующий день после террористической атаки в Аррасе, — передает телеканал.

13 октября в результате атаки в средней школе Гамбетта в городе Аррас погиб 40-летний учитель французского языка. Пострадали еще два человека, оба находятся в тяжелом состоянии. Стычка между нападавшим и жертвами произошла во дворе учебного заведения. Никто из школьников не пострадал.

Позднее полиция Франции задержала нападавшего. Им оказался гражданин России. Молодой человек чеченского происхождения уже был под наблюдением правоохранительных органов за радикальный исламизм.

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон поручил задействовать до семи тысяч военных. Они будут заниматься обеспечением порядка на улицах городов страны, где уже введен максимальный уровень террористической угрозы. Уровень «опасность теракта» является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate.