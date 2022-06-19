В Луганской ОВА заявили об отказе мирных жителей покидать завод «Азот»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Здания химического комбината «Азот» в Северодонецке

Мирные жители отказываются выходить из помещений химического комбината «Азот», сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, которые приводит РБК, на территории предприятия находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят, — сказал Гайдай.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором мирные жители рассказали о выходе из промзоны в Северодонецке. Кадыров утверждает, что про объявленный союзными силами накануне «зеленый коридор» граждане не знали, поэтому покинули зону «на свой страх и риск».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что открытию гуманитарных коридоров для вывода гражданского населения с завода «Азот» мешают обстрелы украинской стороны. Он отметил, что огонь ведется как с территории предприятия, так и с высот в районе Лисичанска.