В Луганске заработала карта «Тройка» Мэр Москвы Собянин объявил, что в Луганске заработала карта «Тройка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская транспортная карта «Тройка» с 1 сентября заработала в Луганске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости. Он напомнил, что «Тройка» работает уже не только в Москве и Подмосковье, но и в десятках регионов России.

И вчера даже заработала в Луганске, — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что чипы голландской компании NXP для карт «Тройка» могут стать недоступны из-за санкций. В столичном метро заявили, что запасов карт «для текущего спроса» достаточно, но призвали переходить на оплату банковскими картами и Face Pay.

Как рассказал ранее гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин, в качестве альтернативы метрополитен сможет закупать для «Тройки» чипы отечественного производства, которые ранее использовались только в одноразовых проездных. По его словам, чип производства NXP стоили около 56 рублей, тогда как отечественные производители могли предложить карты с чипом за 25 рублей, к тому же метрополитен не использовал все возможности, заложенные в чипах NXP.