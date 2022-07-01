В Луганске открылся первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов

Фото: gorod-lugansk.com

В Луганске начал работу первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, сообщает Луганский информационный центр. Отмечается, что в ближайшее время будут открыты еще несколько подобных точек.

Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске, — приводит издание слова заместителя министра внутренних дел ЛНР Михаила Параскеева.

Авторы публикации напомнили, что пункт открылся в рамках указа президента России Владимира Путина от 24 апреля 2019 года, согласно которому выполняется комплекс мероприятий, направленных на реализацию права граждан республики на гражданство РФ.

Ранее сообщалось об ажиотажном спросе на получение российских паспортов в Херсонской области. В пунктах выдачи возникали огромные очереди. Люди считают, что Россия может дать им достойное социальное обеспечение.