Lufthansa не исключила введение тестов на COVID на международных рейсах

https://static.news.ru/photo/4bae0b8c-4884-11eb-aca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания Lufthansa может в ближайшее время ввести тестирование на коронавирус для пассажиров межконтинентальных рейсов, либо они должны будут предоставить документ об участии в вакцинации. Об этом заявил руководитель авиаперевозчика Карстен Шпор.

Каждый пассажир межконтинентальных рейсов на определённых маршрутах либо сдаст тест, либо будет привит, — заявил Шпор в интервью газете Welt am Sonntag.

Сперва концерн увеличит количество рейсов, на которых от пассажиров будет требоваться сдача экспресс-тестов. На втором этапе, по словам Шпора, можно будет сдать тест или предъявить справку о вакцинации. При этом вряд ли удастся выработать по этому вопросу единое решение для всех авиаперевозчиков, но желательно прийти к такому решению хотя бы на общеевропейском уровне.

Шпор также рассказал, что из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией, Lufthansa покинут 29 тысяч сотрудников. При этом планов продавать дочерние компании, такие как Austrian Airlines, у руководства компании пока нет.

Как сообщал NEWS.ru, в Росавиации заявили, что банкротств авиакомпаний и аэропортов в связи с пандемией коронавируса в России не ожидается. При этом финансовое положение организаций отрасли в настоящий момент остаётся тяжелым.