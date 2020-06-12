В Лондоне закрыли щитами памятник Черчиллю перед акциями протеста

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В преддверии акций протеста против расизма и полицейского насилия, которые запланированы на грядущие выходные в Лондоне, власти столицы Великобритании приняли решение закрыть щитами памятник премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю.

Также в центре города выставили защиту вокруг символического монумента павшим солдатам. Памятника находятся на Парламентской площади Лондона и на правительственной улице Уайтхолл. Щиты вокруг них появились в ночь на 12 июня.

Именно эти два монумента пострадали во время предыдущих лондонских протестов. Демонстранты исписали их граффити, передаёт Sky News.

На улицы британской столицы 7 июня вышли десятки тысяч человек. Сначала акции протеста проходили мирно, но через несколько часов демонстранты, собравшиеся у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, начали швырять в охранявших вход полицейских бутылки и петарды.

Как ранее писал NEWS.ru, силовики получили ранения в столкновениях с протестующими против расового неравенства в Лондоне. За последние несколько дней пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов.