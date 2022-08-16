В Лондоне заговорили об опасности унижения России Экс-посол в Британии Брентон: здравомыслящие люди осознают опасность унижения России

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look press

На Западе есть здравомыслящие люди, осознающие опасность унижения президента России Владимира Путина и страны в целом, однако в то же время Европа и США должны продемонстрировать, что Моска не сможет делать подобные вещи снова, заявил в интервью RTVI бывший британский посол в РФ Тони Брентон. По его словам, в настоящее время политикам нужно найти очень своеобразный компромисс.

Полагаю, что в том же Вашингтоне есть здравомыслящие люди, которые прекрасно осознают опасность унижения России. Иными словами, нужно, чтобы Москва проиграла с точки зрения Запада, но в то же время нужно дать господину Путину своеобразный компромисс, чтобы он мог выйти из-за стола переговоров, сохранив достоинство, — сказал Брентон.

Бывший дипломат добавил, что обсуждать компромиссы на Западе готовы не все, однако в США, «не последней стране на Западе», понимают, на какие шаги может пойти Москва, если не получит их.

Что такой компромисс может из себя представлять, проясняется, если учитывать слова Зеленского о том, что он больше не ищет для Украины членства в НАТО. Это уже может быть преподнесено как победа для России, если военные действия удастся приостановить и другие условия будут приемлемыми, — объяснил Бретон.

В то же время США постараются не допустить применения ядерного оружия, считает дипломат. По его словам, Вашингтон, вступая в переговоры с вооруженным ядерным оружием противником, учтет опыт 1962 года и зафиксирует понимание того, что «нельзя заставлять выбирать между полным унижением и ядерной эскалацией». Кроме того, по мнению Бретона, Путин не хочет применять это оружие.

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию нельзя унижать. По словам политика, это нужно прекратить делать ради будущего сотрудничества стран.