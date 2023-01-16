Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у церкви в центре Лондона

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В Лондоне арестовали 22-летнего мужчину, который начал стрелять, проезжая на автомобиле мимо церкви, сообщает The Guardian. Инцидент произошел 14 января. Мужчина открыл огонь по участникам панихиды по случаю смерти пожилой женщины и ее дочери.

Полиция сообщила, что в субботу около 13:30 из черной Toyota C-HR прозвучали выстрелы из дробовика. Пострадали шесть человек, включая семилетнюю девочку, которая сейчас находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

48-летняя женщина получила серьезные ранения, еще трех женщин в возрасте 21, 41 и 54 лет госпитализировали.

Ранее лондонская полиция сообщила о задержании мужчины, у которого в багаже в аэропорту Хитроу обнаружили уран. Его арестовали в соответствии со статьей 9 Закона о терроризме, которая касается изготовления и хранения радиоактивных устройств и материалов. При этом в полиции заявили, что при обыске в доме задержанного никаких материалов, которые могли бы представлять угрозу для общества, обнаружено не было.