В Лондоне задержали четырёх человек, призывавших к расправе над евреями

Полиция Лондона задержала четырёх человек, выкрикивавших антисемитские лозунги и призывавших к расправе над лицами еврейской национальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов столицы Великобритании.
В воскресенье в социальных сетях появился видеоролик, на котором ряд участников импровизированного шествия автомобилей с флагами Палестины выкрикивали антисемитские лозунги.
Полиция
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя произошедшее, заявил, что в британском обществе нет места антисемитизму, а сам он стоит на стороне британских евреев, которые не должны сталкиваться с позорными оскорблениями.
Многие члены правительства также осудили оскорбления на национальной почве в адрес лиц еврейской национальности.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал в правительстве страны должность спецпредставителя по правам ЛГБТ-сообщества.