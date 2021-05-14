В Лондоне задержали четырёх человек, призывавших к расправе над евреями

https://static.news.ru/photo/c7cb3500-b67f-11eb-bdf2-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция Лондона задержала четырёх человек, выкрикивавших антисемитские лозунги и призывавших к расправе над лицами еврейской национальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов столицы Великобритании.

В воскресенье в социальных сетях появился видеоролик, на котором ряд участников импровизированного шествия автомобилей с флагами Палестины выкрикивали антисемитские лозунги.

Полиция изучила видео, в результате чего были задержаны четыре человека. Задержания проводились по подозрению в нарушении общественного порядка, отягчённого расовыми мотивами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя произошедшее, заявил, что в британском обществе нет места антисемитизму, а сам он стоит на стороне британских евреев, которые не должны сталкиваться с позорными оскорблениями.

Многие члены правительства также осудили оскорбления на национальной почве в адрес лиц еврейской национальности.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал в правительстве страны должность спецпредставителя по правам ЛГБТ-сообщества.