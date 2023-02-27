В Лондоне выступили против заморозки конфликта на Украине Советник премьера Британии Бэрроу высказался за достижение мира на условиях Киева

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу

Великобритания выступает за ускоренную передачу военной помощи Киеву и достижение мира на условиях Украины, заявил советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тим Бэрроу. Как передает его слова ТАСС, в Лондоне не хотят, чтобы конфликт был заморожен.

Мы не хотим видеть замороженный конфликт. Мы продолжим давать инструменты Украине, чтобы она могла защитить себя и преуспеть на поле боя. Это неотъемлемая часть любой стратегии, которая ведет к миру. Мы пришли к выводу, что нам нужно ускорить передачу помощи Украине, — заявил Бэрроу.

Бэрроу уточнил, что Лондон не будет отправлять на Украину истребители, а передаст танки и дальнобойное оружие. Он пояснил, что выступает за быстрое окончание конфликта с учетом сохранения территориальной целостности Украины. Также он высказал мнение, что авторы любых мирных инициатив должны исходить из незыблемости украинского территориального суверенитета.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что если Киев пойдет на уступки в военном конфликте, Украина перестанет существовать как государство. Также он заявил, что войска РФ снова вернутся на территорию Украины, если не понесут юридических последствий из-за СВО.