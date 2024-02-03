В Лондоне высказались об ударах США по территории Сирии и Ирака Sky News: Великобритания поддерживает право США отвечать на нападения

Фото: Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix/Global Look Press

Лондон поддерживает право Вашингтона отвечать на нападения на американских военнослужащих и остается верным союзником США, заявили Sky News в британском правительстве. Таким образом там прокомментировали удары, нанесенные ВВС Соединенных Штатов по территории Сирии и Ирака.

Соединенное Королевство и США — верные союзники. Мы не будем комментировать проведенную ими операцию, однако мы поддерживаем их право отвечать на нападения, — говорится в сообщении.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее сообщили, что Штаты в пятницу, 2 февраля, поразили свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

США наносили авиаудары в ответ на атаку по американской базе в Иордании, которая произошла 27 января. В результате инцидента погибли трое военнослужащих, еще более 30 человек получили различные травмы.

До этого ракетному обстрелу подверглись две военные базы США возле газового и нефтяного месторождений в Сирии. Налет также совершили отряды «Исламского сопротивления Ирака». По объекту было выпущено не менее 12 ракет. По данным членов движения, все ракеты достигли цели.